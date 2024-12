La reflexión de Martínez-Vares sobre Óscar López: "Se van a estrellar otra vez contra Ayuso"

Este jueves, 5 de diciembre, el actual ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha oficializado su candidatura para liderar el PSOE de Madrid después que haber presentado Juan Lobato, finalmente, su dimisión, días antes del Congreso Federal del PSOE, celebrado recientemente en Sevilla.

Una decisión que al consultor político, Santiago Martínez-Vares, no le parece acertada, ya que asegura que Oscar López y el PSOE-M, "se van a estrellar otra vez contra Ayuso y contra la sociología madrileña".

No obstante, de momento no se sabe si será Óscar López, en el caso de ganar las primerias y liderar el PSOE-M, el candidato a rivalizar contra Isabel Díaz Ayuso -o el/al candidata popular que se presente- las próximas elecciones autonómicas. La propia Ayuso señala que López "no será candidato ni de broma".