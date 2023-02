Putin ha reaparecido después del discurso que realizó amenazando con nuevo armamento militar para acudir a un acto celebrado en Moscú con motivo del día del Defensor de la Patria. Un evento en el que ha dado un auténtico baño de masas y donde ha apelado por la unidad de los rusos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reaccionado de forma contundente a acto celebrado cuando se cumple el primer aniversario de la guerra en Ucrania. "Me parece de una obscenidad extrema", ha indicado.

Escrivá ha confesado en Al Rojo Vivo que ver a Putin de esa forma mientras observa cómo está sufriendo el pueblo ucraniano le parece de una "obscenidad insuperable". El ministro ha indicado que, mientas eso pasa en Rusia, a España siguen llegando refugiados que están huyendo de Ucrania por el conflicto.

"Personalmente les he escuchado, he escuchado sus dramas personales, las historias enormes de sacrificio de familias, de fallecidos, separados...", ha comenzado explicando. "Es tal el sufrimiento de millones de personas que ha generado Putin con esta guerra que escuchar este concierto y esas palabras me parece una obscenidad indigerible", ha reconocido.

El ministro ha explicado que, aproximadamente, a España han llegado 170.000 ucranianos desde que comenzó la guerra. "Desde el primer momento les hemos otorgado permiso de residencia y trabajo". Ahora, reconoce que el número de refugiados que llega cada vez es menor. De hecho, actualmente son cerca de 1.000 personas a la semana las que buscan refugio en el país.

En cuanto a la integración de todas estas personas en la sociedad española, Escrivá ha confesado que han realizado encuestas para comprobar cuántos de ellos se han integrado laboralmente. "Hay 14.000 adultos ya trabajando", ha indicado.

Una situación que reconoce que estas personas esperan que sea temporal y que puedan volver pronto a su hogar. "Sabemos que hay un porcentaje de personas que están teletrabajando. Para ellos y para el gobierno ruso esto es importante, y es que quieren trabajar para su país".

Po último, el ministro ha reconocido que, aunque esperaban recibir muchos más refugiados en invierno, lo cierto es que no ha sido así. Sin embargo, ha recalcado que existen "planes de contingencia" por si llegaran más, dejando claro que están preparados para acogerlos.