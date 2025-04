La reacción de Ferreras tras decir la presidenta de Red Eléctrica que "no falló nada": "Hombre, ¿algo falló, no? Apagón total"

Dos días después del apagón del pasado lunes que dejó sin luz a toda España durante unas horas, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, ha hablado en la Cadena Ser, sin embargo, lejos de dar explicaciones sobre lo ocurrido, ha defendido que España tiene "el mejor sistema eléctrico y el más resiliente".

No obstante, a pesar de que Corredor ha asegurado que "a día de hoy no va a volver a ocurrir" un apagón masivo como el del lunes, sí ha reconocido que "no hay riesgo cero". Además, ha hecho hincapié en la pronta recuperación del sistema eléctrico que tardó menos de 24 horas en recomponerse al 100% tras el apagón total: "Hemos respondido perfectamente, no ha habido un elemento que haya fallado", ha comentado.

"Hombre, ¿algo falló, no? Apagón total. A cero", respondía Antonio García Ferreras. Además, y tras conocer las palabras que pronunciaba Corredor en una entrevista con Susana Griso en 2021 en las que descartaba que España pudiera tener falta de suministro eléctrico, reaccionaba Ferreras: "Tomadura de pelo a los ciudadanos".

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, tanto la intervención de Ferreras como las palabras de Corredor de esta misma mañana en la Cadena Ser y las de 2021 en Antena 3, en Espejo Público.