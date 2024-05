Pedro Sánchez ha reconocido de forma oficial al Estado de Palestina. España se suma por tanto, a los más de 140 países que sí reconocen a este Estado. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida está en contra de tal reconocimiento y así lo ha hecho saber en el Ayuntamiento que preside.

"Que ustedes (dirigiéndose a Rita Maestre) no distinguen entre el pueblo palestino y Hamás. A mí el pueblo palestino me merece todo el respeto y Hamás todo el desprecio. A mí Hamás nunca me dará la enhorabuena por sus palaras y acciones y aquellos a los que han dado la enhorabuena por sus palabras y acciones se deberían preocupar", ha afirmado Martínez-Almeida; unas declaraciones que podemos ver en este vídeo.

Ante ellas, la sindicalista Afra Blanco no ha dudado en reprocharlas: "Lo que hemos visto de Martínez-Almeida, sinceramente, ya no es hacer el ridículo o hacer una política de matonismo, yo creo que es maldad. Y sinceramente lo creo", afirma Blanco. "Y no, no se puede hacer política con dolor", añade la sindicalista. En el vídeo, toda su intervención.