España, Noruega e Irlanda se unen desde este martes a los más de 140 países que ya reconocen el Estado de Palestina. Una decisión que ha enfurecido a Israel, pero que, según ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no va "contra nadie", sino que se trata simplemente de una "cuestión de justicia histórica" y "la única solución posible para la paz".

Pero, ¿en qué términos realiza España este reconocimiento del Estado palestino? En su declaración institucional previa al Consejo de Ministros que lo ha aprobado oficialmente, Sánchez ha defendido que el Estado de Palestina "debe ser viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor", con "Jerusalén Este como su capital y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina".

Aunque no corresponde a España definir las fronteras de otros países, ha incidido, la visión española de los límites territoriales de Palestina "está plenamente alineada" con las resoluciones en este sentido del Consejo de Seguridad de la ONU y con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea. "No reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes", ha precisado el jefe del Ejecutivo.

Territorio, población y gobierno

El presidente aludía así a las claves para definir un Estado palestino, una cuestión que plantea varios escollospor la estructura de la ocupación israelí -Israel controla además sus fronteras y espacio aéreo- y también por el hecho de que el pueblo palestino tiene actualmente más de una cabeza política. Las tres claves son, pues, el territorio, la población y el gobierno, en un escenario muy complejo:

Territorio. ¿Qué fronteras tendría ese Estado de Palestina? Algunos países reconocen las fronteras tras la guerra de 1967, que contemplan la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, con una superficie de 6.165 kilómetros cuadrados. Los palestinos quieren que Jerusalén sea su capital, pero también Israel la reclama para sí.

Población. Según el Palestinian Central Bureau of Statistics, en el año 2023 los territorios palestinos tenían 5.483.550 habitantes, pero según UNRWA hay además unos 5,6 millones de refugiados, muchos en Líbano y Jordania, y muchos han conseguido la nacionalidad en otros países. Además, la ofensiva israelí en Gaza está provocando una auténtica masacre entre la población, que se salda ya con más de 36.000 víctimas mortales, y un éxodo.

Gobierno. En cuando al gobierno, la Autoridad Nacional Palestina cuenta con la legitimidad internacional, pero la Franja de Gaza está controlada por Hamás, mientras que en Cisjordania gobierna Fatah.