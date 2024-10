Si ayer fue la zona de Valencia, Albacete o Murcia la que sufría los estragos de la DANA, hoy eran ciudades como Jerez de la Frontera las que se enfrentaban a la devastación producida por las lluvias torrenciales y las inundaciones.

De este modo, dejaba imágenes como la que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde se puede ver a una familia cruzando una calle donde la corriente del agua es bastante fuerte, en el momento que una de las niñas se cae y pierde su mochila mientras su madre la agarra para evitar que sea arrastrada.

Raúl Esteban, jefe los Bomberos de Alcorcón, recuerda que "en Jerez se han estado dando avisos desde muy temprano diciendo que había una alerta roja". En este sentido, señala la falta de "cultura de emergencias" al ver cómo los bares no retiran las terrazas o incluso el Ayuntamiento no ata los contenedores para que no sean arrastrados.

En este sentido, señala que "lo que nos falta es saber qué tenemos que hacer con una alerta amarilla o roja". Sobre la familia del vídeo, apunta rotundo que "ha perdido una mochila, pero podría haber perdido perfectamente a la niña".