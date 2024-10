Un hombre desesperado espera ser rescatado en Jerez de la Frontera. Como cuenta la periodista de laSexta Rosa García, quien se encuentra en la zona de la Campiña, conocida como la zona rural de Jerez, el hombre lleva más de una hora y media atrapado en su vehículo rodeado por una balsa de agua.

La Guardia Civil ha ido a socorrerle pero no le ha podido ofrecer ayuda. Según cuenta el conductor a laSexta, está esperando la grúa. Pese a que dice estar desesperado, ha asegurado que no quiere dejar ahí el coche porque no tiene dónde refugiarse.

La situación en la que se encuentra el conductor es bastante complicada. De momento, como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, el agua no le ha llegado aún al interior del coche, pero si sigue lloviendo podría entrar. Hace solo un momento la Junta de Andalucía ha activado por primera vez el servicio de alerta por mensaje para que dar una serie de recomendaciones a los ciudadanos para hacer frente a la DANA.

