El sociólogo Rafa López explica el "drama" de Alberto Núñez Feijóo en el PP y dentro del Congreso: "Tenía una mayoría de centro-derecha en el Congreso de los Diputados, esto es, no es que no quisiera ser presidente, es que tenía una mayoría y no pudo materializarla", asegura en directo en Al Rojo Vivo.

Por ello, asegura que la explicaciones que tiene que dar tanto el PP como Feijóo es que, básicamente, tienen la misma esperanza que en las comunidades autónomas. Esto es, que una mayoría con Vox le da la mayoría absoluta. "Podemos hablar de que el Gobierno de España va a caer o no, pero a día de hoy no ha caído; pero el gobierno de algunas comunidades autónomas del PP sí se han quedado sin una mayoría".

Por tanto, y hablando de la perdurabilidad de esta legislatura, "no podemos estar hablando todo el rato de la mayoría que no tiene Congreso, porque algunas comunidades tampoco la tienen, entre otras cosas porque es Vox quien ha abandonado al PP y no al revés", finaliza López.