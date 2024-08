El sociólogo Rafa López asegura que "cuando el relato se aleja peligrosamente de la realidad, hay un problema: que haces el ridículo". Y lo dice en referencia a los comentarios y críticas del PP a la investidura y 'govern' de Salvador Illa (PSC) en Cataluña.

"De los creadores de 'ETA está más viva que nunca' y de los guionistas de 'España es como Venezuela' aparece ahora que 'el independentismo está más fuerte que nunca'", asegura López. Pero explica el experto que el problema no es que el independentismo influya o vaya a desaparecer "porque no va a desaparecer" sino que si miramos los datos objetivos, "no existe una una unidad independentista" ni en votos ni en apoyo social ni en las movilizaciones...

También se acuerda de las palabras de Feijóo cuando aseguraba que el PSOE iba a hacer president a Puigdemont: "Algunos como profetas no se pagan el sueldo", sostiene López. Ahora bien, "¿de qué preferimos estar hablando de una acuerdo de financiación o de la declaración unilateral de independencia del 1-O? ¿Estamos mejor hoy o al 1-O? Son preguntas muy relevantes y las respuestas la han dado los catalanes en las urnas", concluye López. En el vídeo, completa su intervención.