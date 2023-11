El periodista Ignacio Cembrero responde de forma clara al ministro de Exteriores israelí que en sus redes sociales, acusó a España y a Bélgica de "apoyar el terrorismo", por las palabras de sus dirigentes, Pedro Sánchez y Alexander De Croo, respectivamente, por haber condenado la muerte de civiles en Gaza.

"No hace falta ni recordar que en ningún momento Pedro Sánchez ha apoyado al terrorismo", afirma Cembrero. ¿Por qué Israel, Netanyahu y su ministro de exteriores reaccionan así? Tal como responde Cembrero, "la explicación hay que buscarla en que España se dispone poco a poco a ir reconociendo el estado palestino, le gustaría hacerlo con algún otro país de la UE pero si no lo hará solo", sostiene el periodista.

Y además que "Israel lo que pretende es que la grieta no se abra más en la UE ni España tenga ninguna capacidad de arrastre, si es que al final tenga esa iniciativa", sostiene. Es por tanto, "es una advertencia no por palabras de apoyo al terrorismo, que no existen, sino por iniciativas que el gobierno español quiere tomar no sólo con Palestina sino impulsando un alto al fuego definitivo y una conferencia de paz que Israel no quiere ver ni en pintura", afirma Cembrero.