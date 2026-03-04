¿Qué incentivos tiene Irán para sentarse a negociar? "Israel no va a detenerse, cualquier líder que elijan será asesinado": el análisis de Eduardo Saldaña

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado en sus redes sociales que "cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní será un "objetivo inequívoco de eliminación". El analista Eduardo Saldaña lo analiza en este vídeo.

Esta misma noche se puede empezar a activar el proceso de sucesión de Alí Jameneí, exlíder supremo de Irán, pero Israel ya ha advertido. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado en sus redes sociales que "cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir Israel, amenazar a Estados Unidos y al mundo libre y a los países de la región, será un objetivo inequívoco de eliminación".

Asegura el israelí, en X, que seguirán trabajando con todas sus fuerzas, junto con sus socios estadounidenses, para aplastar las capacidades del régimen iraní y para crear las condiciones para que el pueblo iraní lo derroque y lo reemplace.

"Estas declaraciones son importantes, porque tras ellas, ¿qué incentivo tiene Irán para sentarse en la mesa de negociación? Israel no va a parar. Cualquier líder que se elija lo van a atacar y lo van a asesinar, como llevan haciendo desde que empezó el conflicto", afirma el analista Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial.

Además, destaca algo importante para el análisis y que "Israel ha arrastrado a EEUU a esto porque lleva tensando la cuerda, sobre todo como una forma de hacer que los estados del Golfo Pérsico se involucren (recordemos que los del Golfo no querían esto, porque es contraproducente para sus economías y para su estabilidad política)", por lo que nos encontramos en "una espiral en la que ni Iran tiene incentivo para parar, y Netanyahu, ahora con unas elecciones a la vuelta de la esquina, tampoco", concluye el analista.

