Todo apunta a que Carles Puigdemont reaparecerá este jueves en el Parlament de Catalunya durante la investidura de Salvador Illa. Los cuerpos y fuerzas de seguridad están trabajando en un dispositivo que le permita detener al expresident, aunque en ningún caso se verá esa imagen en el hemiciclo, como ha explicado en Al Rojo Vivo Albert Palacio, portavoz del sindicato policial USPAC.

"En el interior del Parlament no se le puede detener porque es diputado. Lo que se puede hacer es tenerle controlado por algún agente de paisano en el interior de la cámara para detenerle a la salida", explica Palacio.

El portavoz de USPAC denuncia que los tres cuerpos presentes en Cataluña no están trabajando de manera conjunta: "No sé si ha habido coordinación entre Mossos, Policía y Guardia Civil, pero lo dudo. Debería estar más coordinado en esta ocasión, pero los Mossos no han querido dar más información".

También ha mostrado su preocupación ante los actos de violencia que puedan producirse en la protesta que ha convocado Junts. "Lo único que queremos en la manifestación es que, sean el número de personas que sean, se manifiesten de forma pacífica y no tenga que haber cargas policiales", concluye Albert Palacio.