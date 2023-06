La escritora y filósofa Elizabeth Duval analiza la situación en la que se encuentran las relaciones entre Unidas Podemos y Sumar, que negocian hasta última hora si ir unidos o no a las elecciones del 23 de julio. Para Duval, lo importante ya no es tanto si hay o no hay unidad, sino qué sucederá en después, en campaña, cuando las negociaciones están siendo tan abruptas.

"Me preocupa cómo en la campaña electoral esta gente, que sigue aireando cada uno de sus conflictos y guerras en público, va a poder soportarse y hacer mítines juntos, o va a poder arreglar el estado de desafección y desanimó absoluto en el que ha estado la izquierda todo este tiempo", se cuestiona en Al Rojo Vivo.

Así, critica que desde Podemos "maniobren" para colocar más presión a las negociaciones "exponiendo en público cómo están yendo las conversaciones y cuáles son las condiciones" que cada dirección impone antes de que el pacto esté del todo cerrado.