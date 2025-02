Polo (CHJ) admite que se dejaron de enviar avisos de la rambla del Poyo, pero que sí llegaron los datos continuos del SAIH

Los audios íntegros del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) revelan que este reconoció que no se enviaron avisos automáticos durante dos horas y media de la rambla del Poyo el día de la dana, pero que el Cecopi sí recibió los datos automáticos de la situación de las cuencas cada cinco minutos.

La supuesta teoría del apagón informativo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el día de la trágica dana del 29 de octubre, que defiende que la CHJ no advirtió de la situación de los embalses en la zona que provocaron la riada, ha salido de nuevo a debate tras la filtración de los audios entre Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y un miembro de la Junta de Gobierno de la Generalitat Valenciana.

En esa conversación, a la que ha tenido acceso laSexta, Polo, que recuerda que la CHJ "no es un organismo de emergencias" y que solo transmite "información objetiva en tiempo real", reconoce que "lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la rambla del Poyo", precisamente lo que quiere usar el Gobierno de Carlos Mazón para culpar a la CHJ de no haber avisado de la crecida que dio lugar a las terribles riadas.

En esa conservación del 19 de diciembre, Polo se refiere en ese momento a los avisos automáticos, según ha aclarado de la CHJ, que ha denunciado en un comunicado que dicho audio se ha publicado en algunos medios con un corte descontextualizado. La CHJ aclara que Polo, que niega en dicho audio el mencionado apagón informativo, se refirió a que durante ese lapso de tiempo del que se estaba hablando, "desde las 16:13 horas a las 18:42, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) no envió ningún aviso automático sobre el incremento de caudal en el barranco".

Pero los datos del SAIH, que reporta el estado de los embalses cada cinco minutos, sí se siguieron enviando. Y que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) los recibió: "Hay constancia fehaciente de que la información se estaba recibiendo", dice Polo, en el audio completo. Ese mismo audio recoge cómo Polo explica a quien la CHJ dice que es el secretario de Medio Ambiente de la Generalitat, Raúl Mérida, que esta transmisión de información se da desde que se creó en 2015 la red de alertas de Protección Civil: "Se tiene acceso a todos los centros de coordinación de emergencias. Esa red recibe la información del SAIH y por lo tanto las transmite". Por último, Polo vuelva a incidir en que la SAIH no es un sistema de alertas: "El plan de inundaciones de un cauce sin regulación establece que el control no se hace a través del SAIH, el SAIH simplemente aporta más información".

El Gobierno responde: "Mazón descontextualizó a Polo"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reaccionado a esta filtración, señalando a Mazón de haberla difundido: "Me alegro de que esté el audio completo, porque el señor Mazón cogió un corte y descontextualizó al señor Polo", ha dicho desde el plató de Al Rojo Vivo, en relación a las publicaciones de otros medios más afines al Gobierno valenciano.

En la línea del CHJ, Torres ha negado también el silencio informativo de aquella tarde y ha recordado que "cada cinco minutos se envía al Cecopi la información de los barrancos". Además, ha criticado que, a pesar de tener toda la información, no se avisara a la población con suficiente antelación aquella tarde: "A las 8 de esa mañana se lanzó una alerta roja", ha dicho, pero "quien tenía la competencia de alertar a la población" no lo hizo hasta las 20h de la tarde. Puedes escuchar el audio y la respuesta del ministro en el vídeo superior.

En la misma línea ha respondido Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, quien ha recordado que la información es continua y ha acusado al Gobierno valenciano de emitir "una sucesión de mentiras".