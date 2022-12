El ‘copago’ a la dependencia se incluye dentro del programa de reformas que ha enviado el Gobierno a Bruselas y que ha supuesto la indignación de las asociaciones y profesionales de la dependencia. Medidas y ‘recortazos’ que el Gobierno no detalla pero si incluye en el plan enviado a Bruselas.

El tocado y hundido de la dependencia se ejemplifica en el contraste entre el presupuesto que estaba previsto para este área y lo que quiere recortar el gobierno. El presupuesto es de 1.087 millones de euros y lo que recorta está por encima de lo que invierte: 1.108 millones de euros.

¿Cómo se divide este recorte? Por un lado, 958 millones de recorte a través de dos reales decretos que van a sacar, teniendo en cuenta además que las personas con menos grados de dependencia empezarán a cobrar sus ayudas todavía más tarde de lo que estaba previsto y que otros 150 millones de euros, aproximadamente, se sacarán de nuevas revisiones de grados de dependencia, con lo que suponemos que, además, habrá personas que se queden fuera de esas ayudas. En total, 1.108 millones de euros.

No se queda en eso, también tocan el copago. Algo que las comunidades autónomas no van a poder soportar como gasto. Dice el gobierno que se va a subir un 5% lo que aportan los dependientes para sufragar su propio servicio. Es decir, si suben un 5% esa cantidad, nos plantamos en un 15-20% de copago. Con eso, dice el Gobierno, va a recaudar 339 millones de euros.Así que, haciendo números, y lo dicen asociaciones de dependientes, para llegar a esa cantidad de 339 millones de euros, el copago tendría que estar no solo en el 20%, sino en el 50%, es decir que el dependiente costease la mitad de su tratamiento. Así que solo caben dos posibilidades: o no se va a recaudar los 339 millones de euros que dicen , o no se sube al 20% sino al 50%.



Los recortes de sanidad son el otro gran hachazo del plan del Gobierno. Nos quedamos con dos detalles que son signifcativos. Por un lado se va a establecer una nueva cartera básica de servicioS. Habrá pruebas que no estarán dentro de esa cartera básica, gratuita, de servicios. Ejemplos: algunos implantes, algunos cribados, rehabilitación o fecundación asistida. A ese nuevo panorama de cosas que ya no serán básicas, es decir, gratuitas, se suma el copago. En este caso a otra cartera suplementaria de servicios. Copago por ejemplo en cosas como productos dieto terápicos, ortorprótesis y en transporte sanitario no urgente.