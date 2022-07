Nuevas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo a las que ha accedido laSexta demuestran que la policía política lo encubría de sus presuntas ilegalidades y tenía orden de ocultar toda investigación que pudiera encausarle. En este siguiente capítulo, que puedes ver en el vídeo superior, los audios muestran cómo la policía política siguió urdiendo el complot para acabar con la investigación sobre el intocable excomisario tras amenazar al inspector Rubén Eladio López, que dirigía las pesquisas. Villarejo había aparecido en las diligencias del caso del Pequeño Nicolás, razón por la que éste acudió a los altos mandos de la policía, el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y el comisario Enrique García Castaño para que lo sacaran.

Tras la encerrona a la que habían sometido a López, el inspector de asuntos internos sale del despacho. La policía le acaba de amenazar y no puede contar nada, uno de ellos vuelve al despacho tras a acompañar al inspector.

Es José Ángel Fuentes Gago, que a su vuelta comenta el estado de intranquilidad que mostraba Rubén Eladio López: "Está el chaval que se cae... Le he sentado ahí y dice 'qué hago yo ahora'", apunta Gago, quien prosigue comentando que le ha recordado que no cuente nada de dicha reunión.

Quien no se puede enterar es el jefe del inspector, Marcelino Martín-Blas. Villarejo sigue muy cabreado porque le habían metido en una investigación cuando le habían asegurado que no, y así lo repite García Castaño en la conversación: "Un DAO [Director Adjunto Operativo de la Policía] me lo dijo a mí, te prohíbo que pongas cualquier cosa de Villarejo".

A esa reunión se incorpora Agustín Linares, jefe de la Policía de 1987 a 1994 -tiempos de Felipe González-, ya jubilado en ese momento, por lo que Pino tiene que justificar por qué está ahí un policía jubilado: Te he llamado a ti porque fundamentalmente eres el padre putativo, aparente de don Pepe Villarejo", se escucha en las grabaciones.

La policía política le cuenta detalles sobre la investigación, que debía ser secreta, que lleva Asuntos Internos sobre Villarejo. Linares critica a Martín-Blas (jefe de Asuntos Internos), de quien dice que es un "tío" que se "lo debe todo" y opina al respecto que se trata de una guerra abierta entre comisarios. Algo que comparte Villarejo, que se muestra indignado por que se estén "apuñalando" entre compañeros, en "beneficio de los malos".

Linares, por último, se une también a la idea de que Martín-Blas no se entere de nada, y sugiere "puentearle".

En los audios, el grupo habla de otros temas y se permite comentar también sobre Manuel Morocho, entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y principal investigador de la Gürtel, del que Pino llega a decir que "es para coger la pistola y descargarle el cargador en toda la cabeza", exclama Pino.