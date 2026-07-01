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Pilar Velasco desmiente al PP: "Sí, sí han dicho que puede haber fraude electoral y han hablado de ingeniería electoral"

La periodista Pilar Velasco cuestiona al PP cuando dice que "no habla de pucherazo", a pesar de sus críticas y cuestionamientos constantes al sistema electoral.

Pilar Velasco

La 'ley de nietos' y la petición de Vox de privar del voto por correo a los españoles residentes en el extranjero están en el foco de la polémica de PP y Vox. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno de fabricar "dos millones y medio de votantes", a pesar de que en 2006 él mismo pidió que se concediese automáticamente la nacionalidad a los descendientes de emigrantes gallegos que nacieron en el extranjero.

La periodista Pilar Velasco desmiente además a Feijóo cuando dice que él no habla de "pucherazo". Realmente, asegura que esto es "una competición de arrastre donde el PP es el arrastrado por Vox".

Y además, añade, de nuevo, "en un debate más tiene que rectificar": "Claro que ha hablado de fraude electoral. Claro que Feijóo ha hablado de esa ingeniería electoral que podría alterar un resultado de las elecciones. Y claro que ha puesto en cuestión el sistema", afirma contundente.

Tanto es así que recuerda que la eurodiputada Alma Ezcurra ha asegurado que "falta capacidad de comprensión", al igual que la portavoz Esther Muñoz.

"Pero no, han dicho que puede haber fraude electoral en una ley, que si falta debate lo podrían haber abierto durante la tramitación parlamentaria, donde nunca cuestionaron la nacionalización de los argentinos y de los hijos argentinos exiliados. No falta debate porque no lo abrieron", insiste y concluye Velasco.

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