Pilar Urbano considera que "el rey ha ejercido la libertad de poner fin a su reinado con un sentido muy serio de lo instituciona, un salvafuegos para la corona". Destaca que ha habido "una acumulación de circunstancias, incidentes de familia real descoyuntada y temas jurídicos" que han llevado hasta esta situación. Además, subraya que "en las últimas elecciones europeas el republicanismo ha demandado un cambio de sistema".

Urbano califica a Felipe de Borbón como "el mejor príncipe de las monarquías europeas" y añade que "el momento es difícil ante las dinámicas separatistas que existen". Asimismo, interpreta que "es posible que el nuevo rey deba ofrecer al pueblo un sistema de monarquía federal".

Sobre el papel del rey, Urbano sostiene que "no fue el motor de la democracia" y deja este papel para el expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez junto con "todos los grupos parlamentarios". No obstante, añade que "la venia del rey fue decisiva" para no ser "un caudillo coronado" y dejar que la gente fuera "pueblo soberano".

Urbano recuerda que la reina le dijo que no quería que el rey abdicara, pero añade que "el rey ha debido pensar que era más importante que entregara la corona".