Después de que la FIFA anunciase el cese temporal de Luis Rubiales (por todo lo acontecido en los últimos días) y le ordenase además no contactar para nada con Jennifer Hermoso, tanto el seleccionar de la selección de fútbol femeninoJorge Vilda como el seleccionador masculino Luis de la Fuente mandaron sendos comunicados para censurar el discurso pronunciado por Rubiales, en el Asamblea extraordinario de la RFEF, el pasado viernes, 25 de agosto.

De este modo, el futuro de Vilda queda en el aire, después de que hasta 11 miembros del cuerpo técnico dimitieran de su cargo para mostrar su apoyo a Jennifer Hermoso: condenan "rotundamente la actitud mostrada por el Sr. Luis Rubiales" con la jugadora y campeona del mundo de fútbol.

Así, la periodista deportiva de laSexta Andrea Segura sostiene que Vilda está solo: "Lo que está claro es que está solo. Ha dimitido todo su staff y a pesar de que ganaron el mundial, las jugadoras no van a volver si la situación no cambia, si no hay un cambio estructural. Así que ahora mismo, Jorge Vilda está solo: no tiene a quién convocar ni a quien dirigir el equipo".