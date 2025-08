Pérez Rey explica por qué los datos del paro del mes de julio no son tan espectaculares: "Es menos cíclico, hay contratos estables que se mantienen"

Joaquín Pérez Rey ha analizado en Al Rojo Vivo los datos del paro del mes de julio, explicando por qué las cifras que se han anunciado son más modestas que en el mismo mes en años anteriores.

El secretario de Estado de Trabajo ha indicado que lleva meses escuchando que se va a producir una "desaceleración del empleo", destacando que esto todavía no ha ocurrido. "Julio ya no es importante reduciendo el paro registrado porque lo son todos los meses anteriores", ha explicado.

De esta forma, ha recordado que ahora las campañas de verano se anticipan y tenemos trabajos que son "más estables". De hecho, ha destacado que en julio de este año "casi uno de cada dos contratos han sido indefinidos", algo que, según ha añadido, "no había ocurrido nunca en la historia de España".

"Los contratos eran todos temporales, como mucho alcanzábamos un 9% de indefinidos", ha recordado. Por tanto, ha puesto en valor que ahora se crea empleo que "dura". "Los fenómenos estacionales ya no responden a los patrones antiguos", ha asegurado.

Pérez Rey ha señalado que antes, cuando llegaba el verano, se producían muchas contrataciones que finalizaban después de este época. Ahora, la reforma laboral "ha logrado transformar este panorama".

"El mes de julio no es tan espectacular porque no tiene que serlo, es menos cíclico y hay contratos estables que se mantienen", ha aclarado, recalcando que esto hace que no sea necesario "contratarlos de nuevo".