Pepe Álvarez (UGT) prevé una mejora de la economía con la reducción de jornada: "Nos vamos a parecer a los países más avanzados la UE"

"Es un acuerdo importantísimo y trascendental", señala el secretario general de la UGT, quien también habla sobre las discrepancias surgidas entre Sumar y PSOE por este acuerdo: "No hay tantas diferencias, estamos hablando más de tiempos que de fondo".

"El camino no va a ser fácil"

Pepe Álvarez, secretario general de UGT y uno de los protagonistas de la jornada después de firmar un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral con CCOO y el ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz, habla con Al Rojo Vivo sobre este texto que va a beneficiar a 12 millones de españoles.

"Es un acuerdo importantísimo y trascendental", señala, ya sea para los beneficiados, como para la economía española, de la que prevé una "mejora" gracias a la reducción de la jornada. "Nos vamos a parecer más a los países más avanzados de la Unión Europea", comenta.

Desde su sindicato son conscientes de que tienen por delante un "camino largo" y que van a tener con negociar. Especialmente con la CEOE, que ha rechazado estar presente en el acuerdo llegado con los sindicatos y Trabajo este viernes. Es por eso que les hace un llamamiento para que vuelvan a sentarse en la "mesa de negociación".

En cuanto a las discrepancias surgidas entre SUMAR y PSOE por la aplicación de la reducción de jornada -mientras los primeros defienden que los trabajadores no pueden esperar y los socialistas proponen hacerlo de forma gradual-, Pepe Álvarez asegura que es algo a lo que están "acostumbrados" y que "forma parte de los debates".

No se muestra preocupado porque, según defiende, "no hay tantas diferencias": "Estamos hablando más de tiempos que de fondo", señala, y agrega que "lo importantes es que el Gobierno de manera conjunta trabaje y apruebe" el acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral. "El camino no va a ser fácil", con concluye estas declaraciones.