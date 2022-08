Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, considera insuficiente la subida del Salario Mínimo Interprofesional propuesta por el Gobierno y que se sitúa en los 1.049 euros. "El Gobierno tiene que ser consciente de las previsiones que hicieron los expertos son cortas en relación a la nueva realidad que estamos viviendo", ha señalado en Al Rojo Vivo.

Por este motivo, solicita una nueva reunión para hacer una modificación. "Pediremos que la comisión de expertos se reúna y actualice las previsiones en la perspectiva que nosotros creemos que debería subir el salario mínimo, que sería en 1.100 euros. Esto supone una subida del 10%, que parece que es razonable para la gente que menos tiene. Estamos pensando en las familias que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes y con la inflación todavía más".

El secretario de la UGT confiesa que el SMI ahora "se queda corto" en relación con la inflación. "Un aumento del SMI que está en torno al 5% se queda corto con una inflación del 10%. Queremos que el Gobierno sea consciente de que para poder llevar adelante el principio que mantiene el Presidente y el conjunto del Gobierno de que nadie se quede atrás es necesario que aquellos que tienen menos no pierdan poder adquisitivo, porque sino no les va a dar ni para malvivir".

Pese a todo, Pepe Álvarez se muestra optimista respecto a las previsiones de este otoño a pesar de que será complicado. "Vamos a tener un otoño difícil, seguramente menos complicado delo que algunos vaticinaban. Creo que hay que ir viviendo cada día. Desde nuestro punto de vista no tiene ningún interés vaticinar grandes dificultades porque lo que queremos es que los ciudadanos puedan vivir en las mejores condiciones posibles y para eso necesitamos un acuerdo con la Patronal".

Anuncia movilizaciones

Pepe Álvarez deja claro que si no se llega un acuerdo seguirán las movilizaciones para conseguir unas mejores condiciones. "Si no hay un cambio de posición por parte de la Patronal, con toda seguridad. No vamos a permitir que los salarios no mantengan el poder adquisitivo. Es fácil de entender, si vivíamos con un salario X el año pasado, este año para tener la misma situación tenemos que tener el salario más la inflación. En ese sentido, de la misma manera que en Gran Bretaña estamos viendo grandes movilizaciones y que en otros países europeos las hay y las va a haber, en España también, con toda seguridad, a partir del mes de septiembre vamos a entrar en una situación de conflictividad si no hay un acuerdo que permita mantener el poder adquisitivo".

Negociaciones por las pensiones

En cuanto a la situación con las pensiones, Pepe Álvarez confirma que continúan teniendo reuniones. "Hay una situación de reuniones permanentes. No sabría decir cuándo es la siguiente cita pero el Gobierno debe ser consciente de que los grandes cambios en el sistema ya los hemos acordado", indica.