Pedro Vallín: "Si se hubiesen tomado las decisiones políticas adecuadas, las dimensiones humanas de la tragedia de la DANA serían otras"

El periodista Pedro Vallín afirma que ese fatídico 29 de octubre de 2024, "los mecanismos ordinarios de emergencias funcionaron bien", lo que no funcionó, en cambio, "fueron las decisiones políticas". En el vídeo, los detalles.

En el primer aniversario de la DANA, la peor tragedia vivida en Valencia en los últimos años, Al Rojo Vivo recuerda cómo, desde primera hora de la mañana de aquel 29 de octubre de 2024, el programa ofrecía toda información meteorológica necesaria sobre la gravedad de la situación.

Tanto es así que determinados colegios, la propia Universidad de Valencia e incluso la Diputación (PP) suspendieron su actividad. El aviso rojo de la AEMET estaba activo desde las 07:30 horas.

Por ello, el periodista Pedro Vallín señala que ese día "no hubo un fallo en cadena, sino que la cadena rompió por el eslabón más débil". Esto es, "todos los eslabones funcionaron, la AEMET estaba anunciando desde el día 20 de octubre, la CHJ actuó como debía... Y al final lo que falló, fue la toma de decisiones. Había información de sobra".

"Aun con na DANA de unas dimensiones inesperadas, con el mayor desastre natural de la historia reciente de España, los mecanismos ordinarios de emergencias funcionaron bien. Y si se hubiesen tomado las decisiones políticas adecuadas, la dimensión humana de la tragedia seguramente serían otras", afirma contundente Vallín. En el vídeo podemos ver al completo su exposición.

