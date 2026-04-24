Pedro Rodríguez, sobre el planteamiento del Pentágono de que España sea suspendida de la OTAN: "Trump sabe apretar donde más duele"

El Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no colaborar con EEUU en su guerra en Irán. El profesor Pedro Rodríguez lo analiza en este vídeo.

El Pentágono quiere la suspensión de España de la OTAN. Un correo electrónico interno del Pentágono ha recogido opciones para que Estados Unidos castigue a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán. Estas opciones incluyen la suspensión de España de la alianza y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según informó un funcionario estadounidense a Reuters.

El profesor en Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, señala que "lo que hemos aprendido en estos 15 meses es que Donald Trump es increíblemente vengativo y que sabe apretar donde más duele. Y ahí es donde estamos".

Porque, según el profesor, "es un consuelo de tontos decir que en el Tratado de Washington de la OTAN no hay cláusulas de expulsión o de suspensión o de acabar con la participación de un aliado. Pero eso es un consuelo muy pobre. Este es un presidente que en su primera semana en el Despacho Oval dijo que España formaba parte de los BRICS", recuerda el profesor. Pero esto, "a lo mejor más que ignorancia era premonitorio, porque geopolíticamente parece que España está inclinándose hacia China", afirma Rodríguez.

Por ende, sostiene el profesor que "esta idea de que Trump es un ignorante, que no sabe lo que habla, que como la política comercial corresponde a la Unión Europea, él no puede decir que las aceitunas negras tienen que ser de un negro particular y, por lo tanto, destruir las relaciones comerciales con España... Todos estos son consuelos". Porque la clave del trumpismo es que "opera sin reparar en costes, anteponiendo unos intereses muy particulares y con una mentalidad de cheque en blanco".

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