Pedro Rodríguez explica qué pasará con las negociaciones entre EEUU e Irán: "La desesperación es de EEUU"

Las conversaciones pendientes entre EEUU e Irán, en Pakistán, están en riesgo después de que Teherán haya prometido tomar represalias contra EEUU tras el ataque a un barco iraní. El profesor en Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, lo analiza en este vídeo.

Estados Unidos ha disparado contra un buque mercante iraní y deja en el aire las conversaciones entre EEUU e Irán que se tendrán que celebrar supuestamente en Pakistán. Además, Donald Trump ha amenazado con volver a bombardear, tal como lo ha dicho a través de su red social, Truth Social.

Donald Trump ha puesto un mensaje en el que dice en estos momentos ellos, EEUU, están ofreciendo un acuerdo y unas negociaciones justas, que espera que Irán acepte, porque si no EEUU va a atacar cualquier planta energética o cualquier puente en Irán. Así, el presidente de los EEUU ha terminado su mensaje señalando que "se acabó ser el tipo majo".

Con todo esto, ¿habrá o no negociaciones y reunión en Pakistán? "Los iraníes están diciendo: así no", responde el profesor en Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez. Según su análisis, "la desesperación es de Estados Unidos, en este caso".

Esto es, "si repasamos la lista de objetivos", expone Rodríguez, "vemos que no hay cambio de régimen": "El único cambio de régimen es en Hungría", destaca el profesor. Tampoco hay "eliminación del programa nuclear, estarán enterradas o no enterradas, pero ahí hay media tonelada de uranio enriquecido a punto de servir para desarrollar armas atómicas nucleares".

En cuanto a los misiles, "se supone que tienen el 70% de lo que tenían al empezar la guerra y ¿las milicias?", añade el profesor, "pues ahí están", responde. "Netanyahu ha hecho el enorme favor de aguantarse las ganas de ir a por Hizbulá, pero en fin....". Por lo que "el problema de si EEUU no negocia lo que sea, Trump va a volver a casa con las manos vergonzosamente vacías y con una derrota estratégica muy considerable para EEUU", concluye Rodríguez.

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