Pedro García Cuartango, tajante: "El PP pierde toda credibilidad al mantener y apoyar a Mazón"

"No puede exigir responsabilidades a Sánchez y al Gobierno cuando está manteniendo a una persona que ha demostrado un elevadísimo grado de ineptitud en la gestión de la DANA", analiza el periodista en este vídeo.

Tras escuchar el duro testimonio de Victoria Sánchezque perdió a su marido en la DANA de Valencia, testimonio que el periodista Pedro García Cuartango define como estremecedor, señala que a diferencia de lo que ha dicho su amigo y compañero Antonio Maestre, da igual las explicaciones que dé Carlos Mazón sobre lo que estuviera haciendo ese fatídico día porque lo relevante es que "llegó a las 20:30h al Cecopi" y que no estaba donde tenía que estar.

"Me da igual lo que estuviera haciendo lo que sospechamos o que estuviera jugando al tenis. El asunto es que llegó a las 20:30h", insiste el periodista. "Mazón tiene que dimitir ya no por razones políticas, sino por razones de tipo ético. Una persona que ha tenido una actuación tan desastrosa y que apareció a las 20:30, después de que se hubieran producido más de 200 víctimas, tiene que marcharse del cargo por razones de tipo ético. No puede permanecer ni un solo día", asegura tajante Cuartango.

Además, afirma el periodista que esta situación le hace "un daño enorme" al PP: "El PP pierde toda credibilidad al mantener y apoyar a Mazón. No puede exigir responsabilidades a Sánchez y al Gobierno cuando está manteniendo a una persona que ha demostrado un elevadísimo grado de ineptitud en la gestión de la DANA", finaliza Cuartango.