Patxi López ha confesado que le parece acertado que Armengol haya decidido que el 26 y 27 de septiembre sean los días en los que se celebre el debate de investidura. Además, ha advertido que cree que el resultado seguirá siendo el mismo. "Da igual que Feijóo tenga cinco días o un mes, es la crónica de un fracaso anunciado", ha asegurado.

El portavoz del PSOE en el Congreso se ha mostrado muy seguro a la hora de afirmar que Feijóo "no va a ser investido" presidente. Un momento que ha aprovechado para insistir en que no comprenden por qué ha decidido presentar su investidura si no cuenta con los apoyos necesarios.

"Están bloqueando un mes este país porque quieren hacer ese recorrido que no les va a llevar a ninguna parte", ha señalado, destacando que ahora "es el momento de Feijóo" para intentar negociar y conseguir tener la mayoría que necesita.

Por su parte, fuentes del PSOE a laSexta han señalado que lo que busca Feijóo es "nuevas elecciones" y no ser investido presidente.