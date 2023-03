Los padres de Nevenka Fernández, la exconcejala del PP de Ponferrada que denunció acoso sexual por parte de su compañero y entonces alcalde Ismael Álvarez, han estado presentes en el acto de inauguración de una placa que homenajea la valentía de Nevenka.

Francisca y Juvencio, en conversación con laSexta, se han dicho "emocionados" por este reconocimiento, "lo que faltaba", después de cómo la ciudad y la institución trató a Nevanka cuando con 26 años denunciaba el acoso sexual.

El padre ha reconocido que su hija "fue el primer 'Me too' en España y se enfrentó con valentía en aquellos tiempos", y ahora es positivo que le llegue el reconocimiento de la ciudadanía y de la propia Alcaldía, que "pide perdón por no estar a su lado y por no cumplir como deberían con la víctima". De hecho, muchos de los vecinos del municipio se posicionaron en su contra y a favor de Álvarez.

La progenitora, cree que el homenaje "ha llegado un poco tarde", pero lo importante es que ha llegado. "Gracias a mi hija, hoy muchas mujeres se atreven más a denunciar los casos como el que ella vivió en su día", ha manifestado.

Por eso, están "muy agradecidos" por el perdón institucional, y aseguran que viendo a su hija bien, para ellos "ya es suficiente".