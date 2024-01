El politólogo y analista Pablo Simón valora y explica en Al Rojo Vivo las protestas que estamos viendo del sector agrario en toda Europa y especialmente con los agricultores franceses. "Todas las protestas tienen algo en común y es que se están empezando ya a retirar los estímulos que había para combatir la inflación, que en muchos casos, subvencionaba de forma directa al sector primario, y está aflorando un descontento".

Sin embargo, añade el experto es importante recordar que la UE no puede hacer nada, porque ya establece un marco general de regulación para esto: "Damos más dinero a las vacas francesas que a los estudiantes Erasmus de todo el continente. Es decir, el principal elemento del presupuesto comunitario es justamente la agricultura y los agricultores franceses son muy beneficiarios de forma directa".

La UE no puede hacer nada para garantizar la seguridad de los trasplantes, sino que corresponde a la política interna de Francia con un primer ministro que acaba de llegar (Gabriel Attal) y que sabe que está en una posición complicada porque "la extrema derecha está fuerte". Pero "no digamos que la UE puede hacer algo que no puede hacer", finaliza Simón.