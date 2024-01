El politólogo Pablo Simón analiza en Al Rojo Vivo las palabras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con respecto a la migración, quien relacionaba la llegada de 1200 migrantes a Alcalá de Henares con la subida de agresiones sexuales en esta localidad madrileña.

Ante ello, Simón afirma que "hay una cosa que me preocupa y es que estamos viendo un giro antimigratorio, no sólo en nuestro debate público, sino que está ocurriendo en toda Europa, y no solo por los partidos de extrema derecha sino también por parte de los socialdemócratas daneses o alemanes".

Añade así el politólogo que deberíamos preguntarnos "si parte de las dinámicas que estamos viendo aflorar en términos de lucha contra la inmigración irregular, etc. no está también muy vinculado con una cierto sentimiento de autoodio, porque en la denuncia pone: 'Un joven de raza negra'. ¿Qué pasa que no hay españoles negros? Es decir, ¿por qué se ha pensado automáticamente que es un migrante y no se ha pensado que aunque sea de raza negra pueda ser un ciudadano español?", se pregunta el experto. En el video podemos ver al completo su análisis.