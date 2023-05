El periodista de Público Pablo Romero es hijo de un asesinado por ETA en 1993 y en las últimas horas ha pedido a algunos dirigentes políticos que cambien su actitud y dejen de asegurar que la banda terrorista está viva: "Me dirijo a Ayuso porque es la que más directamente ha dicho que Bildu es ETA y que ETA está viva. Lo único que le pido a esa candidata, una candidata a la que podría votar porque es de Madrid y yo soy de Madrid, que por caridad deje ese tema y hable de cosas que nos interesan a todos, a mí particularmente la sanidad".

"El asesinato de mi padre y la investigación que tuve que hacer me han llevado a un estado de salud precario. Simplemente, ni más ni menos", ha añadido.

Según ha asegurado, cuando escucha que ETA está viva, siente "muchísimo" dolor "porque está muerta": "EH Bildu es mucho más que Sortu y decir que es lo mismo es ignorar la realidad. Ahora me encuentro en el País Vasco porque voy a donar mi Ondas por la investigación que hice sobre mi padre al centro memorial de víctimas del terrorismo, un sitio no sujeto a estas salidas de tono, a esta brutalidad como decir que ETA sigue viva".

"ETA sigue viva en la lengua de algunas personas. ETA sigue en el recuerdo de muchos, en el sitio adecuado y con el contexto adecuado. En este caso para mí, el centro memorial de víctimas del terrorismo de Vitoria", ha destacado.

En este sentido, ha apuntado tajante que "antes era la dictadura de las armas y ahora es la democracia de los votos". Además, ha afirmado que si se rechaza que haya "exconvictos o asesinos en las listas", se haga "lo que se deba": "Que se vote en conciencia y, si hay alguna ilegalidad, hágase algo. En este caso, no la hay. Eso lo reconocen los propios miembros del PP".

"Ningún partido en este país ha sabido cómo tratar a las víctimas. Como decía ayer Consuelo Ordóñez, nos deben muchísimo porque siempre hemos estado callados, yo siempre he estado investigando, pero hay veces que te sale: no quieres que se utilice ese dolor para arañar votos. Es exactamente lo que está pasando, diga Cuca Gamarra lo que quiera decir. Esto es un debate político y no quiero que se utilice eso y por ello lo puse en Twitter porque pongo lo que me da la gana", ha zanjado.