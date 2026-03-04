Pablo Pombo plantea los dilemas de España: "¿Estamos en la UE o estamos solos? ¿Estamos en la OTAN o estamos solos?"

El periodista de 'El Confidencial' Pablo Pombo ha cuestionado con dureza la posición de Pedro Sánchez ante la escalada en Oriente Próximo. A su juicio, el presidente recurre a "falsos dilemas, tan habituales en el populismo y tan constantes en el sanchismo".

"No a la guerra". Con ese mensaje, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fijado la posición de España ante la escalada en Oriente Próximo y ha reclamado a Estados Unidos, Israel e Irán que cesen los ataques "antes de que sea demasiado tarde".

Sin embargo, el periodista de 'El Confidencial' Pablo Pombo ha cuestionado con dureza ese planteamiento en Al Rojo Vivo. A su juicio, el presidente recurre a "falsos dilemas, tan habituales en el populismo y tan constantes en el sanchismo".

El primero, ha explicado, es contraponer "guerra o paz" sin concretar una alternativa realista. "¿Dónde está la propuesta de paz de Sánchez? Se habla de negociación, pero ¿cuándo empezó a negociarse con Irán? En 2002. ¿Hay buena fe por parte de Irán? ¿Dónde está la propuesta concreta? ¿Dónde está el pacifismo?", se ha preguntado.

El segundo falso dilema, según Pombo, es presentar el escenario como una elección entre Sánchez o Donald Trump. "Estamos hablando de una persona que utiliza una guerra para hacer negocio económico y de otra que la utiliza como negocio electoral", ha afirmado.

Para el periodista, los verdaderos dilemas que afronta España son otros: "¿Estamos en la Unión Europea o estamos solos? ¿Somos leales o estamos solos? ¿Estamos en la OTAN o estamos solos?".

