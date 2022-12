Esperanza Aguirre ha acusado a Pablo Iglesias y Podemos de no responder a sus preguntas sobre el régimen cubano, ETA o su supuesto apoyo al chavismo. El líder de la formación Podemos ha querido contestar, una por una, en 'Al Rojo Vivo' a las preguntas de la presidenta del PP de Madrid.

Pablo Iglesias afirma que hay cosas de Cuba que no le gustan y hay cosas que sí. "En Cuba no hay pluralismo político y eso es malo, no me gusta. Estaría muy bien que los EEUU aflojara el bloqueo para que se pudieran producir una serie de cambios políticos en Cuba que todos deseamos". Iglesias recuerda que "en América Latina hay miles de niños desnutridos y ninguno de ellos es cubano".

El portavoz de Podemos apunta que "el Partido Popular ha favorecido que empresas de sus amigos hagan negocios en Cuba". Pablo Iglesias defiende la existencia de un régimen democrático en España, "un régimen en el que la separación de poderes sea efectiva, en el que se respeten los derechos sociales".