El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tachado de "montaje político" el 'caso Begoña Gómez'. "Espero que triunfe la justicia, el sentido común y la verdad", ha confesado.

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo ha aprovechado para recordar que la primera denuncia la hizo Manos Limpias. "Todos sabemos que es un sindicato ultra", ha recordado, señalando que a ellos se unieron Hazte Oír y Vox.

"Han montado una campaña política de acoso y derribo al presidente del Gobierno porque han sido incapaces de derrotarlo en las urnas", ha destacado, indicando que lo que intentan es "judicializarlo", algo a lo que ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se ha subido".

Óscar López ha defendido que "no hay nada" contra la mujer del presidente del Gobierno, reconociendo que está convencido de que al final "la verdad se abrirá paso". "Aquí no hay ningún caso, hay una operación política de Feijóo y Abascal para intentar conseguir fuera de las urnas lo que no lograron con ellas", ha zanjado.