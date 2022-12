El Gobierno de Rajoy ha anunciado que dará el permiso de residencia a todo aquel extranjero que compre una vivienda de más de 160.000 euros. Una iniciativa polémica que, según Antonio Miguel Carmona, da pavor. "Lo que tiene que hacer el Gobierno es modificar el decreto de extranjería. Le están poniendo precio a la inmigración y la legalidad no tiene precio".

Para Paco Marhuenda, "utilizar elementos para atraer a una determinada inmigración lo hacen todos los países". "Traer a gente con dinero a nuestro país puede parecer que estamos vendiendo la nacionalidad, pero cuando se la damos a escritores famosos y futbolistas nadie se rasga las vestiduras".

La periodista Eva Orúe se ha mostrado en contra de la medida del Gobierno. "Da la sensación de que es una estupenda idea que podían haber ofrecido a promotores inmobiliarios. Antes regalaban coches cuando comprabas un piso, y ahora te van a regalar el permiso de residencia", ha explicado la periodista. "No me parece que sea una buena idea porque no vamos a atraer a las grandes fortunas".