La opinión de Carmen Morodo sobre el futuro del Gobierno: "Creo que los presupuestos se presentarán, harán un esfuerzo en este contexto político y judicial"

En Al Rojo Vivo, la periodista ha advertido sobre lo que supondría que el Gobierno no presente presupuestos: "Sería un golpe muy grande para el Gobierno. Más allá de la retórica, las consecuencias prácticas son muy serias".

La periodista Carmen Morodo ha dado su visión en Al Rojo Vivo sobre el futuro de las cuentas públicas. "Creo que los presupuestos se presentarán. No es viable llevar toda la legislatura con presupuestos prorrogados. Harán un esfuerzo en materia social, aun siendo conscientes dentro del Gobierno del difícil contexto político y judicial", ha afirmado.

También ha advertido sobre lo que supondría el escenario contrario: "Que no salgan adelante sería un golpe muy grande para el Gobierno, aunque digan que no pasa nada y que no importa. Más allá de la retórica, las consecuencias prácticas son muy serias".

Por último, Morodo fue clara al separar los debates: "No me vale ni la coartada del cambio climático ni la de que no haya presupuestos para explicar que España se esté quemando. El objetivo del Ejecutivo es ganar tiempo, todo el tiempo posible. Por eso se presentarán unos presupuestos, y bien hecho está, porque es una obligación institucional”.