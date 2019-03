Susana Díaz: "Podemos canaliza el voto del desencanto y el cabreo"

Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, ha explicado en 'ARV' que ella prefiere no creer en las encuestas que dan a Podemos como segunda fuerza política del país. Sin embargo, la política socialista reconoce que la agrupación de Pablo Iglesias está amenazando la estabilidad del bipartidismo y afirma: "Hay una realidad, hay un voto del desencanto, hay un voto del cabreo que se ha canalizado en este país a través de Podemos, una fuerza política que respeto pero no comparto en algunas de sus cuestiones", reflexiona Díaz.

"Quiero gobernar desde el acuerdo"

"Yo no comparto no pagar la deuda, igual que quiero que me expliquen en algún momento cómo piensan abrir los colegios, cómo piensan abrir los centros de salud. Si el modelo es Venezuela o Grecia, ese no es mi modelo", puntualiza la política socialista.

Además, la presidenta de Andalucía asegura que tampoco quiere "que se siga crispando a la sociedad española. Mi partido no reparte carnets de demócrata y a mí nadie me va a decir quiénes somos demócratas de primera y de segunda. Yo asñi no quiero gobernar. Quiero gobernar desde el acuerdo", sentencia Díaz.