Javi Guzmán, periodista de 'Newtral.es', desmonta bulos que se difunden por Internet sobre los migrantes. En este sentido, Guzmán ha desmentido en Al Rojo vivo que los migrantes no vayan a Portugal porque allí no reciben pensiones.

Y es que en una publicación compartida más de 40.000 veces en Facebook se afirma que los migrantes no van allí porque no reciben ayudas, lo que deja entender que vienen a España porque aquí sí se las dan. Sin embargo, esto no es cierto, ya que uno de los requisitos para recibir cualquier tipo de pensión en España es tener la residencia legal aquí.

Según los últimos datos disponibles sobre este asunto, el 95% de los beneficiarios de una pensión no contributiva son españoles y el 5% restante son extranjeros que tienen la residencia legal y cabe destacar en España no existe ningún tipo de ayuda social a personas extranjeras por el mero hecho de serlo.

Otro bulo sobre migración es que en la costa de Argelia haya 500 pateras a punto de zarpar rumbo a España. Se trata de una publicación que simula ser una noticia y que dice que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ha detectado que en la costa de Argelia hay 500 embarcaciones en las que viajarían 5.000 migrantes que estarían a punto de desembarcar en las costas de Murcia, Alicante y Almería.

Sin embargo, dese 'Newtral.es' han hablado con Frontex y el Ministerio de Interior y han confirmado que esta información es un bulo. Además, la imagen que adjuntan en la publicación no son pateras, sino piraguas de pesca, una fotografía que se realizó con in dron y en la que no aparecen migrantes, sino pescadores.

Por último, Guzmán ha hablado de un bulo sobre el uso de las mascarillas. En este sentido, ha desmentido que produzcan cáncer. Y es que un hombre que ha sido denunciado varias veces por difundir noticias falsas afirma que entre los riesgos de llevar mascarilla se encuentra que produce una disminución drástica de oxígeno en los tejidos del cuerpo y un aumento considerable del CO2 en la sangre.

Además, dice que esto llevaría a la acidosis respiratoria, la cual vincula con mayor incidencia de cáncer. Sin embargo, en 'Newtral.es' han hablado con un catedrático en Salud pública que ha dicho que no es cierto. Las mascarillas no impiden la entrada de oxígeno, sino de las partículas y tampoco provocan un aumento considerable del CO2 en la sangre. Y tampoco hay ningún estudio que vincule la acidosis respiratoria con tener cáncer.