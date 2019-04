Nicolás Maduro ataca con ironía a Zapeando por las bromas que hace sobre su gobierno: "Siempre me sacan"

EL SALUDO DEL PRESIDENTE VENEZOLANO A LOS 'ZAPEADORES'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no se pierde laSexta y se declara un gran seguidor de Zapeando. "En España nos quieren mucho, a mi siempre me sacan en Zapeando", afirmó el presidente, que recordaba un sketch que el programa hizo con Diosdado. No es la primera vez que Maduro saluda a Frank Blanco y compañía.