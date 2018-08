Manuel Cobo, sobre la exhumación de Franco: "A mí me da igual, y no es que sea fascista, es que me da lo mismo que le pisen la calavera"

EL VIERNES SE APROBARÁ UN DECRETO LEY

El que fuera vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, asegura en 'Al Rojo Vivo' que él no se opone a la exhumación de Franco, pero no es un tema al que le dé importancia. "Respeto a los que piensan de forma distinta en el mundo funerario, de los muertos, del alma y del cuerpo corrompido, pero no todas las medidas tienen el mismo rédito electoral", añade.