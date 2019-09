El analista económico de laSexta y profesor de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez, ha hablado en Al Rojo Vivo de la situación económica en España después de que Pedro Sánchez haya reconocido la desaceleración.

"Creo que Sánchez está confuso, o no le informan bien. La creación de empleo no es intensa, en el cuarto trimestre del año pasado casi creamos 200.000 empleos, en este tercer trimestre el dato de creación de empleo va a estar por debajo de 25.000. El empleo se ha frenado en seco, le están informando mal, o no quiere decir la verdad de la situación, seguramente, para no generar alarma en medio de una campaña electoral", ha afirmado Díez.

En este sentido, José Carlos Díez ha insistido en que "la campaña llega en un momento muy negativo para la situación económica".

"La situación internacional ha empeorado significativamente durante el verano"

"El mensaje de la OCDE es muy preocupante, pone las luces rojas, ya no estamos en ámbar. La situación internacional ha empeorado significativamente durante el verano y hay tensión financiera. Empezamos a ver cosas que vivimos en 2007 y yo llevo un año advirtiendo. El peor escenario de la OCDE en todo el planeta es en Europa, donde está España y donde exporta Europa", ha justificado José Carlos Díez.

Además, el analista de laSexta ha destacado que "esta nueva tormenta internacional nos pilla en el meollo, en el centro del huracán".

Después de que Pedro Sánchez haya asegurado que "no dormiría por las noches" si hubiera aceptado las condiciones de Podemos, José Carlos Díez ha valorado sus palabras en directo.

"Sánchez firmó unos presupuestos con Podemos, y con Pablo Iglesias, donde puso el sello del Gobierno de España y el sello de Podemos en el mismo documento y dijo que era su socio preferente. Si no le ha quitado el sueño desde entonces, no entiendo que ahora le quite el sueño, salvo que sea mentira", ha sentenciado.