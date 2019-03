Inda contesta a Iglesias: "En Cuba los niños están malnutridos porque no les dan de comer"

Pablo Iglesias, portavoz y eurodiputado de Podemos, contestó en 'Al Rojo Vivo' a las preguntas de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre Cuba, ETA y Venezuela. "En Cuba no hay pluralismo político y eso no me gusta. Pero no se me olvida que en América Latina hay cientos de niños malnutridos, y ninguno de ellos es cubano", aseguró Iglesias.

Eduardo Inda afirma que conoce Cuba perfectamente, y desmiente las afirmaciones de Pablo Iglesias. "Allí los niños están malnutridos, son niños muy delgados con las costillas marcadas porque no se les da de comer. En las tienda de Cuba no hay alimentos básicos para una superviviencia mínima y digna".