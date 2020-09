Pablo Iglesias ha cambiado de estilismo: el vicepresidente segundo ha cambiado su habitual coleta por un moño. Un cambio de look que ha sido muy comentado las últimas semanas en redes sociales y que este miércoles ha lucido durante su entrevista en Al Rojo Vivo. Además, el secretario general de la formación morada ha recuperado el pendiente en la oreja, que hacía tiempo no llevaba en público.

Pero no es la primera vez que Iglesias se deja ver con moño. El pasado 5 de agosto, el propio líder de Unidas Podemos publicaba varias fotos con el pelo recogido en Instagram y explicaba el motivo tras este cambio de estilismo: "Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo... tocaba nuevo look", escribió.

Ya se quitó el piercing de la ceja

Pero no es la primera vez que el político varía su look. Ya en el año 2014, Iglesias le confesaba a Jordi Évole en Salvados que se había tenido que quitar el piercing de la ceja por recomendación del equipo de campaña de Podemos, por una cuestión de imagen. "Pablo, lo fundamental es que la gente escuche lo que estás diciendo, no que hablen de tu piercing", confiesa que le dijeron.

"Es verdad que la estética es una forma de transmitir un mensaje", aseguraba Iglesias en su conversación con Évole, y reconocía que con la coleta no se habían atrevido: "Esto es marca de la casa". Una idea que ha dejado clara en multitud de ocasiones: "No me cortaría la coleta por ser presidente, solo lo haría si me lo piden mis hijos", confesaba el año pasado en una entrevista.