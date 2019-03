Pablo Iglesias: “No me voy a cortar la coleta. Esto es marca de la casa”

TUVO QUE QUITARSE UN PIERCING DURANTE LA CAMPAÑA

El dirigente de Podemos llevaba un piercing en la ceja que se tuvo que quitar porque “el equipo de campaña de las narices” le recomendó que se lo quitara por imagen. Y es que le dijeron: “Pablo, lo fundamental es que la gente escuche lo que estás diciendo, no que hablen de tu piercing porque ya bastante hablan de la coleta y con la coleta has sido tajante y has dicho que no te la vas a cortar”. El eurodiputado explica que aunque le recomendaron lo del pendiente, no se atrevieron a hacer lo mismo con la coleta. “Esto es marca de la casa”.