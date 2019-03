Fanjul, de porCausa: "Con la atención a inmigrantes el PP deja a Ciudadanos en la esquina inferior derecha"

"El Real Decreto de 2012 reconocía la atención básica, la atención en urgencias para todos los inmigrantes y lo que hace ahora la medida de Alonso es trasladar esa atención a los ambulatorios", explica Gonzalo Fanjul, de la fundación porCausa.

Este experto explica que el hecho de que no tengan tarjeta sanitaria significa "que no tienen un historial médico" y por lo tanto no hay manera de hacer un seguimiento de estas personas, "lo cual es preocupante desde el punto de vista de la Sanidad pública", reflexiona.

Fanjul considera que el paso dado por Alfonso Alonso "es un paso en la buena dirección pero muy incompleto, hay una rectificación muy parcial".

El titular de Sanidad ha anunciado que enmienda el plan de su predecesora con poco afecto hacia quienes necesitan la atención, alegando que se ofrece la asistencia para aligerar el colapso de las urgencias. "Creo que es una manera de no reconocer un error muy serio. El tono del ministro era casi veterinario, no hay ningún tipo de empatía ni un reconocimiento de lo que constituye el problema fundamental, y es que se rompe el derecho universal a la salud en España", sentencia Fanjul.

Para el integrante de la Fundación porCausa, "el Gobierno viene a reconocer que ellos estaban en el lado bochornoso del debate y que los demás teníamos razón cuando exigíamos una rectificación".

Gonzalo Fanjul opina que "lo interesante del asunto" es que aparentemente no existe beneficio electoral evidente. "Muchos de los votantes del PP entendían estas medidas y Ciudadanos se ha apuntado por las mismas razones vacías y ahora les han dejado en la esquina inferior derecha, en una situación muy complicada". A la pregunta de Ignacio Escolar de si no será precisamente esa la razón de recular, Fanjul no lo descarta: "Puede ser".