Isabel Díaz Ayuso comparecía ante los medios cuando el escritor Mario Vargas Llosa interrumpía las preguntas de los periodistas para plantearle su particular cuestión a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"¿Le puedo hacer una pregunta a la presidenta?", planteaba el Nobel en Literatura, que la lanzaba ante los medios: "¿Cómo has hecho para liquidar a Podemos?", una cuestión que hacía reír a Esperanza Aguirre, también presente en el momento y que ha dicho que hay que "agradecer" a Ayuso que sacara a Pablo Iglesias del Gobierno y de la política.

"Se han liquidado a sí mismos. El hecho de venir pontificando y hablando en nombre del pueblo y de los que peor lo pasan para después vivir de esa manera opulenta y no aterrizar es lo que les ha separado de los ciudadanos. Creo que he tenido yo menos que ver que ellos mismos. Se les ha conocido mejor que nunca", ha espetado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso también ha hecho referencia a la negativa de Vox a acoger a parte de los menores migrantes que llegaron a Ceuta durante esta semana. "Es un problema de origen que no viene de ahora. Nosotros desde 2018, como Comunidad, hemos recibido entorno a 1.200 euros para hacer frente a un problema gravísimo que es que haya menores deambulando por toda la Península·, ha asegurado Ayuso, que ha retirado que Madrid, como comunidad autónoma, tiene "la obligación de integrarlos, porque son menores, pero eso no soluciona el problema".

No obstante, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha rehusado dar mayor importancia a la formación liderada por Santiago Abascal. "Yo no voy a estar dos años con el 'qué va a hacer Vox'. Tengo una buena relación con Vox. Ahora lo que voy a hacer es un gobierno en libertad porque yo por mí misma sumo más que las tres izquierdas juntas", ha recordado. En este sentido, ha destacado que gobernará "como siempre", y que "cuando Vox quiera paralizar alguna actividad tendrá que explicarlo".

Sobre la posibilidad de otorgar la presidencia de la Mesa de la Asamblea de Madrid a la formación de extrema derecha, Ayuso se ha mantenido tajante: "Voy a defender su presencia en las instituciones y voy a buscar acuerdos con ellos. Pero en este momento, con 13 diputados y en un parlamento de 136, no parece lo más procedente presidirla". Aun así, ha destacado que les cederá un puesto en la Mesa: "Me parece de ley. Lo que no se puede es gobernar buscando apoyos y luego hacerles ascos a esos partidos".