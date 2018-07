La campaña “yo no repago” propone a los madrileños no abonar el euro por receta

EL EURO POR RECETA EN SU PRIMER DÍA LABORABLE

Desde que comenzó 2013 los usuarios deben pagar un euro por cada receta que se les prescriba y que supere los 1,70 euros. La campaña “Yo no repago” ha distribuido por las farmacias madrileñas formularios que los ciudadanos que no quieran pagar deben rellenar ateniéndose a una sanción de un 20% por cada euro no pagado.