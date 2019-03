Bárcenas señala a los secretarios generales del PP ante el juez

LA DECLARACIÓN DEL EXTESORERO DEL PP

Él no fue el único responsable. Bárcenas señala ante Ruz a los secretarios generales, Cospedal, Arenas, Cascos...que se desvincularon de la contabilidad paralela. Ellos sí lo sabían, dice, textualmente. "El tesorero no gestiona, no habla con donantes (...) ni se dedica a entregar cantidades en sobres, que yo anoto, sin el conocimiento de sus superiores (...) en este caso, el secretario general".