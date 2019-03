Ana Pastor le pide una taza de 'Al Rojo Vivo' a García Ferreras

CONEXIÓN CON ANA PASTOR Y JORDI ÉVOLE

Jordi Évole y Ana Pastor han adelantado los detalles de los próximos 'Salvados' y 'El Objetivo' en 'Al Rojo Vivo' y Évole lo ha hecho con una taza del programa en la mano. Después de verla, Ana Pastor ha aprovechado para pedir una: "Por cierto, yo no tengo taza y he visto que Évole te saluda siempre con una". Según ha dicho Évole, la robó en una ocasión en la que estuvo en el plató. "Me la llevé un día del programa y me la quedé para siempre, la tengo aquí en la redacción", ha explicado Évole.