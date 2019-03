Alberto Sotillos: "Este no es el debate que esperábamos los militantes"

Alberto Sotillos, aspirante a liderar el PSOE que no consiguió los avales necesarios, confiesa que esperaba algo más y que "este no es el debate que esperábamos los militantes". Sotillos critica que no haya participación externa de la ciudadanía en el debate y que los candidatos prácticamente eligen las preguntas.

Considera que en el PSOE falta cultura democrática, y cree necesario que exista "plena democracia" para resolver la crisis interna del partido. Sotillos demanda una nueva política en el partido, donde lo primordial no se la unidad sino el consenso. Angélica Rubio le ha querido recordar a Sotillos que el PSOE es el partido con mayor democracia interna demostrada hasta el momento. "Ya hubo unas primarias entre Borrell y Almunia hace mucho tiempo".